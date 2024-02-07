نتنياهو يؤكد "الشرط الوحيد" لوقف الحرب على قطاع غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن لا وقف تاما للحرب في غزة إلا بالقضاء الكامل على حماس.

وأفادت القناة أن نتنياهو سيعقد مؤتمرا صحفيا حول صفقة حماس ، بعدما اقترحت حماس خطة لوقف إطلاق النار على 3 مراحل، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتحدث بعد وقت قصير من اقتراح حماس لخطة وقف إطلاق النار ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا في القدس خلال 15 دقيقة فقط.

يأتي ذلك بعد أن التقى أنتوني بلينكن هذا الصباح، حيث أنهى وزير الخارجية الأمريكي أحدث مساعيه الدبلوماسية لتأمين اتفاق هدنة.

وساطة مصرية قطرية امريكية لانهاء الحرب في غزة

وتعمل الولايات المتحدة مع قطر ومصر للتوسط في وقف لإطلاق النار يتضمن وقفاً للقتال للسماح بالإفراج عن الرهائن.

واقترحت حماس خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، والتي من شأنها أن تشهد تبادل أسرىها بسجناء فلسطينيين.

تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء الإسرائيليات وكبار السن والمرضى والشباب، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وسيتم إطلاق سراح الرهائن الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، ويتم تبادل الجثث في المرحلة الثالثة.

وتطالب حماس أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وقال مصدر مرتبط بمكتب بنيامين نتنياهو في وقت سابق لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية الشريكة لنا إن إسرائيل "لن توافق أبدا" على الاقتراح.

أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول مصري أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى وقف جديد لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن تبدأ الخميس في القاهرة.

وأكد مصدر في حماس أن حماس وافقت على المحادثات بهدف “وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واتفاق تبادل الأسرى”.

وقال المسؤول المصري إن مصر حثت “الطرفين على إظهار المرونة اللازمة” لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن شروط التوصل إلى اتفاق جديد، بعد مطالبة حماس بوقف طويل لإطلاق النار وشروط تبادل الأسرى. وأضاف المسؤول:

وتبذل مصر جهودًا مكثفة ومستمرة للتوصل إلى اتفاق التهدئة في قطاع غزة.