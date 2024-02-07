الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جولة جديدة لوقف إطلاق النار فى غزة: محادثات عن الرهائن بالقاهرة

الحرب في غزة
الحرب في غزة

أفادت وكالة فرانس بأن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى وقف جديد لإطلاق النار، واتفاق إطلاق سراح الرهائن تبدأ الخميس في القاهرة.

وأكد مصدر في حماس، أن الحركة وافقت على المحادثات بهدف وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واتفاق تبادل الأسرى.

وقال أحد المسئولين للوكالة إن مصر "حثت الطرفين على إظهار المرونة اللازمة" لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن شروط التوصل إلى اتفاق جديد، بعد مطالبة حماس بوقف طويل لإطلاق النار وشروط لتبادل الأسرى.

وأضاف المسئول: "مصر تبذل جهودًا مكثفة ومستمرة؛ للتوصل إلى اتفاق التهدئة في قطاع غزة".

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