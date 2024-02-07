الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بلينكن" يعرب عن قلقه من توسيع نطاق العمليات العسكرية فى قطاع غزة

بلينكن
بلينكن

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب عن قلقه البالغ خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت من توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة.

 

وقبل قليل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا ننظر في رد حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري بشكل مفصل، مشيرًا إلى أن رد الحركة قيد الدراسة.


نبذل قصارى جهدنا لإدخال مزيد من المساعدات لغزة


وأضاف بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي،  والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نبذل قصارى جهدنا لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

 

 

أنتوني بلينكن القاهرة الإخبارية نتنياهو قطاع غزة العمليات العسكرية

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