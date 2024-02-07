الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجر والتشيك تعرقلان مقترح الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على المستوطنين

جريدة الدستور

أفادت قناة "الغد" الفضائية، في نبأ عاجل لها، بأن المجر وجمهورية التشيك تعرقلان مقترح الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.

وقبل قليل، ناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.

أمريكا تفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين 

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر بايدن مرسومًا يتضمن إجراءات أمريكية ضد المستوطنين ردًا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة، حيث صعَّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي المجر جمهورية التشيك المستوطنين

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