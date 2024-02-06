الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يشرح الرد الذى تسلمته مصر من حماس بشأن الهدنة فى غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

شرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الرد الذي تسلمته مصر من قبل حركة حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تسلمت من حركة حماس ردها على المقترح الذي تم صياغته في اجتماعات باريس التي ضمت رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل وأمريكا ورئيس وزراء وزير خارجية قطر، مشيرًا إلى أن هذا المقترح هو مركب ويفضي في النهاية إلى وقف لإطلاق النار ليس على مرحلة واحدة.

وأوضح، أن مصر قدمت مقترحًا يشمل ثلاث مراحل هذه المراحل تتدرج لتنتهي في النهاية بوقف لإطلاق النار وتتضمن تبادلا للأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، والمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأشار إلى أن هذا المقترح سيفضي في النهاية واقعيًا إلى وقف إطلاق النار، وسيفضي أيضًا في حال اكتمالة وهو لن يستغرق أيامًا بل سيستغرق وقتا أطول من الهدن السابقة، والتي كانت لمدة أسبوع كاملا، إلى مدد أطول وهذه المدد سيتخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بأعداد أكبر بكثير.

 

 

 

 

القاهرة الإخبارية الهيئة العامة للاستعلامات حماس الهدنة قطاع غزة مصر اجتماعات باريس وقف لإطلاق النار

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