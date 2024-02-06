بلينكن: إحلال السلام في المنطقة هو أفضل طريقة لحماية أرواح المدنيين

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إننا نركز على الإفراج عن المحتجزين والوصول لهدنة طويلة في غزة وزيادة المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف بلينكن، اليوم الثلاثاء، خلال مرتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة قدمت مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق، مؤكدًا أنه سيناقش ذلك في إسرائيل غدًا.

وأوضح، أنه سيستغل أي هدنة للحديث عن أمور كثيرة تتعلق بغزة مثل الحكم ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن إحلال السلام في المنطقة هو أفضل طريقة لضمان عدم تكرار ما حدث في ٧ أكتوبر وحماية أرواح المدنيين.

وأكد، أن هناك كثيرا من العمل يتعين القيام به للوصول إلى الاتفاق الإطاري، منوهًا إلى أنهم ملتزمون باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.

وأشار إلى أن إيران وأذرعها يزعمون القيام بأفعال لصالح الفلسطينيين وهذا خطأ لأن ما يفعلونه ما هو إلا محاولة لفرض القوة.