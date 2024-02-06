القاهرة الإخبارية: اقتحامات الاحتلال بالضفة الغربية تحدث طوال اليوم

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتحامات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزالت مستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب، ويتم كذلك اقتحام القرى والمخيمات سواء في وضح النهار أو في جوف الليل.

وأضافت السلامين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجمل الأوضاع في الضفة الغربية حتى الآن ما زالت متوترة، مشيرة إلى ارتقاء شهيد فلسطيني أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد أطلقت عليه قوات الاحتلال النار عند حاجز "بيت بوريك" في نابلس.

وأوضحت، أن المواطن الفلسطيني المغدور يزف الآن شهيدًا، وقد ادعت قوات الاحتلال أن الشهيد كان قد أطلق النار على جنود الاحتلال وقام بعملية طعن على هذا الحاجز، لكن برغم ادعاء الاحتلال أنه أطلق النار، لكن الصور التي اُلتقطت له أوضحت أن بحوزته قداحة وسكينًا يستخدم في تقطيع الفواكه.



وأشارت، إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بحرق غرف زراعية بـ"ظهر العبد" بجنين، وأن ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية أقل ما يوصف به هو "الجنون".