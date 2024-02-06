أستاذ علاقات دولية: دور مصر محورى فى المعادلة السياسية والأمنية بغزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدور المصري هو دور محوري في المعادلة السياسية والأمنية في قطاع غزة وفي الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف عاشور، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لم يغيرا أي شيء من ممارساتهم ونهجهم، فالزيارة الثانية جاءت بعد التغيير في الموقف الداخلي للإتحاد الأوروبي والموقف البريطاني تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأمر الأكثر تأثيرًا هو التهم التي ألقت على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتحييد دورها ولمنع القيام بدورها في إدخال المساعدات.

وأوضح أن الأهم من ذلك أن يحدث اتفاق على تحقيق ما تم الاتفاق عليه من الزيارة الأولى، وهذا يعد تحديا صعبا جدًا لأننا أمام طرف إسرائيلي لا يلتزم بأي شيء ويسعى لتحقيق أهدافه فقط.

وأكد أن هناك مراوغة تتم لإشغال الأطارف العربية بنوع من التفاوض، وفي نفس الوقت تقوم إسرائيل بتنفيذ مهام عملياتية على أرض الواقع.