أيمن الرقب: الأمريكيون لا يتحدثون عن وقف الحرب أو فتح أى آفاق سياسية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال يرتكب المجازر بشكل يومي ولا يتوقف، فغزة التي كانت سجنا كبيرا تحولت الآن لمقبرة جماعية كبيرة، لا يكاد مكان في غزة إلا وتدفن فيه جثامين الشهداء نتيجة عدم مقدرة ذويهم على دفنهم في المقابر، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من المقابر تم نبشه والاعتداء على حرمة الموتى والشهداء في هذه المقابر.

وأضاف الرقب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، المُذاع عبر قناة “dmc”، أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخامسة على التوالي في الملف السياسي والسادسة له بعد 7 أكتوبر، هي محاولات خجولة من الأمريكان لوقف هذه الحرب، لأن الأمريكان لا يتحدثون عن وقف الحرب حتى الآن، بل يتحدثون عن ضرورة وقف قوة الحرب وحدتها وليس وقفها بشكل أساسي، كما أن الأمريكان يتحدثون عن فتح آفاق سياسية دون خطوات عملية.

وأوضح أن التطرف يزداد داخل دولة الاحتلال، حيث رأينا بالاسم وزراء من حكومة الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة، وقتل كل الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا يعطي دلالة في حجم الوحشية التي يمارسها الاحتلال.

وأكد أن المشاهد التي نراها تأتينا من ممارسات الاحتلال في غزة من اعتداء على السكان بشكل بشع وعلى كل الممتلكات، مشيرًا إلى أن هذا الشيء يعطي دلالة على أن هناك استخداما لسياسية الأرض المحروقة، التي لا تفضي إلى صناعة أي أمل للأمام بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة أمس الأول، قال إن غزة حتى تعود إلى ما كانت عليه، سيكون ذلك سنة 2095 ، أي بعد 72 عامًا.