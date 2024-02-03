السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": تعليق تمويل عدد من الدول للوكالة ضربة كبرى لنا

أونروا
أونروا

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن هناك جهودًا كبيرة يبذلها الجميع باتجاه دفع الدول التي علقت تمويلها المالي لوكالة "الأونروا" للعدول عن هذا القرار.

وأضاف أبوخلف، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك كثيرًا من الأطراف لديها شعور بأن هذا القرار جاء على جناح السرعة، وكان ينقصه المزيد من التروي والتعقل، خاصة أنه في حيثياته وفي توقيته جاء بأشبه بضربة قاضية للوكالة وخصوصًا في قطاع غزة، حيث تعد الوكالة هي شريان حياة حقيقيًا.

وأوضح، أن هناك مراجعات الآن، فهل يوجد من يمكن أن يحل محل الوكالة في غزة؟، الجواب في الواقع لا.
 

القاهرة الإخبارية أونروا الضفة الغربية قطاع غزة

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