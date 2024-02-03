السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اليمين الإسرائيلى المتطرف يتحدى أمريكا والاتحاد الأوروبى

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن اليمين المتطرف الإسرائيلي جن جنونه عندما تحدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأضافت "السلامين"، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليمين المتطرف تحدث عن تقييدات لحركات المستوطنين الذين يقومون بعنف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنهم من تم سحب جنسياتهم بسبب أعمال العنف التي يقوم بها هؤلاء المستوطنون في الضفة الغربية.

وأوضحت أن وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صرّح، يوم أمس، بالتخطيط لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية، بما في ذلك ألفا وحدة تم الموافقة عليها بشكل نهائي في الضفة الغربية.

وأكدت أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت هذا التصريح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ونظرت له ببالغ الخطورة لهذه الدعوة، معتبرةً إياها تحديًا واضحًا للمواقف الدولية والصراع بين الفلسطينيين واليمين المتطرف وقوى الاحتلال.

 

القاهرة الإخبارية اليمين المتطرف الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية الوحدات الاستطيانية

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