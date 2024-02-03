السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: استهداف المقرات المحاذية للحدود السورية خرق للسيادة العراقية

هبة التميمي
هبة التميمي

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إنه، قبل قليل، خرج بيان باسم الحكومة العراقية قالت فيه إنه عندما أقدمت القوات الأمريكية على استهداف الكثير من المقرات. خصوصًا مقر للحشد الشعبي ومقرات تابعة للقوات الأمنية في منطقتي القائم وعكاشات المحاذية للحدود السورية، فإن هذا يعد خرقًا للسيادة العراقية، مشددا على أن العراق لا يجب أن يكون ساحة للصراعات.

وأضافت "التميمي"، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بيان الحكومة العراقية أكد أن استهداف المقرات خرج عن مهام التحالف الدولي الممنوحة له، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يقحم العراق في صراعات إقليمية ودولية.

وأوضحت أن الحكومة العراقية نفت قيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق لضربات جوية معها، وكذلك الادعاء الذي ادعته بشأن وجود تنسيق مع الحكومة بهذا الاستهداف.

 

القاهرة الإخبارية الحكومة العراقية القوات الأمريكية العراق التحالف الدولى

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