القاهرة الإخبارية| مقتل 3 من القوات السورية الرديفية فى قصف أمريكى بدير الزور

أفادت وسائل إعلام سورية، منذ قليل، بمقتل 3 عناصر من مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية بقصف جوي في ريف الميادين بدير الزور شرق سوريا؛ بحسب نبأ عاجل ل“القاهرة الإخبارية”.

ضربة أمريكية في سوريا

وبدأت قبل قليل، الضربات الأمريكية في سوريا ردًا على هجوم الأردن؛ نقلا عن مسئول أمريكي.

كانت وسائل إعلام سورية أفادت بوقوع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، مؤكدةً وقوع غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

قصف جوي أمريكي

وأفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل، بوقوع قصف جوي أمريكي، استهدف عدة مواقع في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وأكد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” أن الطائرات الأمريكية تقصف مواقع الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا.