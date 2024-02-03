السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: نُقيِّم الضربات على العراق وسوريا أمس

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أن واشنطن تقيِّم الآن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا أمس، مشيرًا إلى أن العمليات الأمريكية ستستمر لأيام، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "الغد".

ضربة أمريكية فى سوريا

وبدأت، أمس، الضربات الأمريكية في سوريا ردًا على هجوم الأردن.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بوقوع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، مؤكدةً وقوع غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور، قرب الحدود السورية العراقية.

زيادة التوتر بالمنطقة

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن أن الهجمات الأمريكية تمثل خطأ أمريكيًا خطيرًا واستراتيجيًا سيؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، قد أفادت بهجوم بالطيران المُسيّر على قاعدة "الحرير" في أربيل بالعراق.

الضربات الأمريكية العراق سوريا العمليات الأمريكية واشنطن البيت الأبيض

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