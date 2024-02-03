السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ طرق: الرئيس يسعى لتحويل مصر لأكبر مركز تجارى ولوجستى عالمى

عبدالله أبوخضرة
عبدالله أبوخضرة

قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى المسئولية عام 2014 كان الهدف الرئيسي تحويل كامل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال الربط الداخلي القوي مع زيادة معدل ربط مصر بمحيطها الخارجي لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد على حركة التجارة العالمية.

وأضاف "أبوخضرة" اليوم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "TEN"، أنه بدأ العمل من خلال أفكار كثيرة كان من بينها زيادة القدرة الاستيعابية لعملية النقل السككي، وخصوصًا أنه تم تراجع الخدمات الخاصة بهذا البديل لفترات طويلة، فكان لا بد من تعظيم الاستفادة واسترجاع هذا الدور مرة أخرى لمرفق السكة الحديد.

وأوضح أن مرفق السكة الحديد كان ينقل حوالي 13 مليون طن سنويًا وحوالي 2 مليون راكب يوميًا، اليوم وبعد إنهاء شبكة قطار الكهرباء السريع سترتفع القدرة الاستيعابية إلى 10 ملايين طن سنويًا إضافية، بالإضافة إلى 2.5 مليون راكب يوميًا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ten الطرق مصر حركة التجارة العالمية صباح الورد

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