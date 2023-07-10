أستاذ طرق: القيادة السياسية تعمل على إعادة رسم خريطة مصر

تحدث الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، عن الهدف الرئيسي للدولة المصرية في تطوير وإنشاء وتعديل الطرق والمطارات والنقل بشكل عام.

وقال أبوخضرة خلال حواره علي قناة صدي البلد، اليوم الإثنين، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، وهناك حالة من التغير في جميع الملفات التي تخص المواطن المصري داخليا والسياحة بكافة أشكالها خارجيا، خاصة ملف شبكة الطرق والنقل في أنحاء الجمهورية.

وأكد أن القيادة السياسية كانت وما زالت تعمل علي إعادة رسم خريطة الدولة المصرية مرة أخرى وإعطائها مركزها الطبيعي في الريادة في جميع المجالات.

وأشار أستاذ الطرق والمطارات، إلى سعي الدولة خلال 10 سنوات الماضية هو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد والمتميز والذي يعتبر مركز ثقل كبيرا في حركة التجارة العالمية على مر التاريخ، وذلك عن طريق:-