النواب العراقي: البرلمان عازم على عقد جلسة طارئة للوقوف على تكرار الاعتداءات الأمريكية

أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، أن البرلمان العراقي، عازم على عقد جلسة طارئة للوقوف على تكرار الاعتداءات الأمريكية؛ بحسب ما أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، قبل قليل، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الضربات الأمريكية في العراق.

التحالف تهديد لأمن واستقرار العراق

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يهدد الأمن والاستقرار في العراق وسيضع الأمن في المنطقة على حافة الهاوية، مشيرًا إلى مقتل 16 فردًا بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق.