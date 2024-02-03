هل سيعترف بايدن بالدولة الفلسطينية؟.. فايز فرحات يُجيب

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن توماس فريدمان هو واحد من أشهر الكتاب الأمريكيين، وهو يكتب مقالًا دوريًا في واحدة من أهم الصحف الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارات الأمريكية دائمًا ما تكون على علاقة أو صلة بالكُتاب الكبار، وهناك مداخل عدة لتأثير هؤلاء على الإدارات أو الأفكار الكبرى التي تتبناها بعض الإدارات الأمريكية في بعض المراحل.

وأضاف فرحات، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توماس فريدمان أشار إلى أن هناك عقيدة قيد التشكل لدى إدارة بايدن وأفكارا رئيسية في هذه العقيدة، منها إنهاء ما وصفه بالأذرع الإيرانية في المنطقة أو رد حاسم على إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أو إدارة بايدن ستتجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا إذا حدث سيكون تحولا كبيرا وسيضع القضية الفلسطينية على مسار مختلف.

وأوضح أن مثل هذه الكتابات يتم التعامل معها بجدية وباهتمام من جانب الإدارات الأمريكية، وفي بعض الحالات تكون هذه الكتابات مؤشرا على أن هناك تحولا ما في السياسات الأمريكية، منوهًا إلى أن بعض هذه الكتابات أو الأفكار الكبيرة التي تأتي فيها تكون مؤشرا على ذلك أو لتهيئة الرأي العام لمثل هذه الأفكار.

وأكد أن مقال توماس فريدمان في هذا السياق يعتبر واحدا من المقالات الهامة على تحول ما في سياسة الولايات المتحدة، وهذه التحولات الكبيرة التي تأتي في المنطقة، والتي على رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من فتح جبهات عدة في المنطقة، كل هذا سيتبعه سؤال كبير حول مستقبل السياسة الأمريكية في المنطقة، وأن هذه السياسة الأمريكية ستخضع لمراجعات كبيرة بعد انتهاء العدوان.