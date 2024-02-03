“المستعربون”.. فرق الموت الإسرائيلية (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا كشفت من خلاله عن فرق الموت الإسرائيلية "المستعربين".
“المستعربون”.. فرق الموت الإسرائيلية
- عناصر داخل القوات الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتنكرون كعرب.
- نشطت عملياتها من 1943 إلى 1950، ثم أعيد إنشاؤها رسميًا عام 1986.
- نفذت ما يزيد عن 500 عملية اغتيال لشخصيات فلسطينية وعربية.
- تتكون من عدة مجموعات منها "متسادا" تضم وحدات النخبة التابعة للجيش.
- وحدة "دوفدفان" وهي القوة الضاربة التي تنفذ عمليات الخطف والاغتيالات.
- مجموعة "الخضر" وتدعم أعمال قتال مجموعة "دوفدفان".
- يندسون بين الفلسطينيين ويعملون داخل المجتمعات العربية لإنجاز مهامهم.
- أول وحدة مستعربة أسستها منظمة "البلماخ" باسم الدائرة العربية.
- تخصصت في التجسس والأعمال التخريبية داخل فلسطين والدول المجاورة
- يتلقون تدريبات طويلة حول العادات والثقافة الفلسطينية واللغة.
- يدخل أفرادها بصفة سجناء بين السجناء الفلسطينيين ويعرفون باسم العصافير.