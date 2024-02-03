السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“المستعربون”.. فرق الموت الإسرائيلية (فيديو)

المستعربون
المستعربون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا كشفت من خلاله عن فرق الموت الإسرائيلية "المستعربين".

 

“المستعربون”.. فرق الموت الإسرائيلية
 

  • عناصر داخل القوات الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتنكرون كعرب.
  • نشطت عملياتها من 1943 إلى 1950، ثم أعيد إنشاؤها رسميًا عام 1986.
  • نفذت ما يزيد عن 500 عملية اغتيال لشخصيات فلسطينية وعربية.
  • تتكون من عدة مجموعات منها "متسادا" تضم وحدات النخبة التابعة للجيش.
  • وحدة "دوفدفان" وهي القوة الضاربة التي تنفذ عمليات الخطف والاغتيالات.
  • مجموعة "الخضر" وتدعم أعمال قتال مجموعة "دوفدفان".
  • يندسون بين الفلسطينيين ويعملون داخل المجتمعات العربية لإنجاز مهامهم.
  • أول وحدة مستعربة أسستها منظمة "البلماخ" باسم الدائرة العربية.
  • تخصصت في التجسس والأعمال التخريبية داخل فلسطين والدول المجاورة
  • يتلقون تدريبات طويلة حول العادات والثقافة الفلسطينية واللغة.
  • يدخل أفرادها بصفة سجناء بين السجناء الفلسطينيين ويعرفون باسم العصافير.
القاهرة الإخبارية المستعربين المستعربون فرق الموت الإسرائيلية دوفدفان الخضر البلماخ الدائرة العربية الفلسطينيين

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