رفيق عوض: دور الولايات المتحدة لا يخدم قضايا الشرق الأوسط ويدفع لتصعيد إقليمي في المنطقة

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ دور الولايات المتحدة لا يخدم قضايا الشرق الأوسط، بل هو دور منحاز وعدائي ويستخدم لغة القوة والبلطجة ويقدم الدعم لإسرائيل بشكل كبير وبدون تساؤول.

وأضاف عوض، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الولايات المتحدة بهذه الإدارة الأمريكية الضعيفة تقوم بكل ما هو مستفز ومتناقض وتحول أن تضع حلول مجتزئة وقصيرة المدى، مؤكدًا أن دورها في المنطقة لا يخدم الاستقرار على الاطلاق بل هو دور من إثارة الاستقرار وتدفع المنطقة لتصعيد إقليمي حقيقي بدعم العدوان وعدم وضح حل للصراعات المتواجدة في المنطقة.

وأوضح، أنه ليس هناك سيادة لمنطقتنا بل هي فارغة استراتيجيًا وأمنيًا، مؤكدًا أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يستطيعان فعل ما يريدان في المنطقة.