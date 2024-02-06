باحث: استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية حتى رفح الفلسطينية يهدد بوقوع مجازر كبيرة

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن هناك الكثير من التناقضات خلال هذه الفترة، فإسرائيل تصرح على لسان وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار العملية العسكرية، والذهاب بعيدًا إلى مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هو الأمر الذي يهدد بوقوع مجازر كبيرة للمواطنين الفلسطينيين، التي يقطن بها اليوم حوالي مليون و300 ألف فلسطيني، وهي في الأصل مدينة لا تتجاوز 300 ألف فلسطيني.

وأضاف حرب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دخول الدبابات الإسرائيلية أو إطلاق قذائف من هذه الدبابات سيستهدف عددًا كبيرًا من المواطنين الفلسطينيين داخل الخيام في رفح، واحتمالية بدء عملية تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء يبدو في حال دخول إسرائيل لرفح في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة يبدو عليها أنه يريد الوصول إلى اتفاق وهدنة وتبادل أسرى لغايات أمريكية، بالإضافة إلى أن أمريكا تخشى هذه الأيام من الدخول في حرب إقليمية، سواء من الضربات الأمريكية البريطانية باليمن والعراق وسوريا.

