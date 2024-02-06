الطاقة الذرية: فترة تشغيل الوقود النووى فى مفاعل زابوروجيا تقترب من نهايتها

أكد رافائيل جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن فترة تشغيل الوقود النووي في مفاعل زابوروجيا تقترب من نهايتها والوضع هناك هش؛ وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الأوكرانية في مدينة دنيبرو الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، عن أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في الاستخبارات قالت إنهم يعملون سرًّا ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.