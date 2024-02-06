6 شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة مخصصة لتأمين المساعدات فى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء 6 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مخصصة لتأمين المساعدات في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة

كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف مركز لقيادة عمليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.