الفصائل الفلسطينية تقصف مركزًا لقيادة الاحتلال بقذائف الهاون غرب تل الهوا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، عن استهداف مركز لقيادة عمليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس بقطاع غزة، كما دمرت فصائل المقاومة، جرافة إسرائيلية من نوع "D9"، بعبوة شواظ، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة