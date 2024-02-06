الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: عمليات تجسس إلكترونية صينية اخترقت وزارة الدفاع الهولندية العام الماضى

وزارة الدفاع الهولندية
وزارة الدفاع الهولندية

أكدت وكالات استخبارات هولندية، أن عمليات تجسس إلكترونية صينية اخترقت وزارة الدفاع الهولندية العام الماضي؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع صواريخ كروز الدقيقة AGM-158 JASSM إلى هولندا بقيمة 908 ملايين دولار.

ذكرت ذلك وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حسبما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
ويشار إلى أن البيع المحتمل "سيعزز قدرة هولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توسيع القدرات الجوية وزيادة مدى ودقة الضربات".

القاهرة الإخبارية عمليات تجسس إلكترونية تجسس إلكتروني وزارة الدفاع الهولندية

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