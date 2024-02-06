القاهرة الإخبارية: عمليات تجسس إلكترونية صينية اخترقت وزارة الدفاع الهولندية العام الماضى

أكدت وكالات استخبارات هولندية، أن عمليات تجسس إلكترونية صينية اخترقت وزارة الدفاع الهولندية العام الماضي؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع صواريخ كروز الدقيقة AGM-158 JASSM إلى هولندا بقيمة 908 ملايين دولار.

ذكرت ذلك وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حسبما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

ويشار إلى أن البيع المحتمل "سيعزز قدرة هولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توسيع القدرات الجوية وزيادة مدى ودقة الضربات".