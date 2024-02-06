الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" عن زيارة بلينكن: الملفات لا تزال ملتهبة.. ومصر لديها ثوابتها فى هذه القضية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم لمصر هي الزيارة الخامسة له منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأربع زيارات السابقة لم تكن هناك نتائج إيجابية بالنسبة لبلينكن.


وأضاف "الباز"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارات بلينكن في السابق لم يكن بها وقف إطلاق النار، ولم يكن هناك نجاح فيما يتعلق بترتيبات اليوم  التالي لغزة، ولم تكن هناك جهود أسفرت عن منع تفاقم التصعيد في المنطقة، بل على العكس، الملفات لا تزال ملتهبة.


وأكد، أن وزير الخارجية الأمريكي، يحاول لملمة هذا الملف الذي يبدو أنه أفلت كثيرًا من أيدي اللاعبين الذين يريدون التحكم فيه ويصيغونه باتجاه معين، مشيرًا إلى أن لقاء بلينكن اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوضح أن مصر لم تقل شيئًا جديدًا، لأن لديها ثوابتها في هذه القضية منذ البداية.

القاهرة الإخبارية الدكتور محمد الباز الدستور أنتوني بلينكن مصر قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة القضية

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