الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العيادى: إسرائيل تسعى لحسم صراع غزة لصالحها

غزة
غزة

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، إن الصراع القائم من إسرائيل على قطاع غزة وعلى سكان القطاع هو صراع شامل به كل التكتيكات الإسرائيلية للسعي في حسم الصراع لصالحها.

وأضاف العيادي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تقوم بالرد العسكري الميداني، وتقوم بمحاولة تحقيق هدفها من أجل ربح الحلفاء واقحامهم في معركة الحسم الدبلوماسي والسياسي.

وأوضح، أن الحسم السياسي في نظر الإحتلال يمر عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي من المفترض أنها وكالة للعمل الإنساني وإغاثة اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

وأكد، أن وكالة الـ"أونروا" عند الاحتلال هي بمثابة الحل السياسي والدبلوماسي، وماهو متاح بالنسبة لهم.

وتابع: "كيف يتم اتخاذ موقف سياسي في هذه الخطورة وهذه اللحظة الدقيقة فيما تعانيه غزة وما يمر به الشعب الفلسطيني بالقطاع، بناء على التهم الموجهة من جانب هو فعليًا طرف أساسي في الصراع، والإشكال هنا أنه يضيف سطع إلى السطع الذي تعيشه أوروبا، ففرنسا مثلًا لم تعبر عن وقف الدعم، وألمانيا عبرت عن موقفها تجاه القضية".

القاهرة الإخبارية الصراع إسرائيل قطاع غزة الرد العسكري أونروا

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