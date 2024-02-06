نتنياهو: سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل القتال في قطاع غزة حتى تحقيق النصر؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، من اليوم، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش علانية بعد قيامه بتمرين يحاكي اختطاف فلسطيني على يد مستوطن.

وفي سياق آخر، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مجددًا استعداده للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية "بدلًا من المتطرفين"، من أجل الوصول إلى صفقة تبادل رهائن مع حماس.