الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجيد بودن: اتهامات إسرائيل لـ"أونروا" تكتيك لإرباك "العدل الدولية"

مجيد بودن
مجيد بودن

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إنه إذا ثبت أن هناك موظفون من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ساهموا في عمليات السابع من أكتوبر مع حماس فإن هذا عمل غير قانوني ويجب معاقبة هؤلاء الموظفين.

وأضاف بودن، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه إذا ثبت ذلك فعليًا فيجب التفريق بين قيامهم بهذا العمل بشكل فردي أم بإيعاز من الأونروا، وهذا غير ثابت ولا دليل عليه، مؤكدًا أنه يجب التفريق بين منظمة الأونروا كمنظمة أممية وبين الأشخاص العاملين بها، وكذلك يجب التثبت من كون هذه الاتهامات حقيقة أم مجرد اتهامات لا أساس لها.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق هذه الاتهامات ضد الأونروا في التوقيت بالذات، حتى يستخدمها ضمن تكتيك الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية والتي تنظر في دعوى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة المقامة ضد إسرائيل؛ وذلك من أجل إرباك محكمة العدل الدولية باتهامات غير ثابتة، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فلن تأخذ محكمة العدل الدولية بهاتيك الاتهامات.

القاهرة الإخبارية السابع من أكتوبر حماس أونروا

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