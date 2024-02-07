حماس: زعم الاحتلال عثوره على وثائق وأموال للحركة مستلمة من الخارج محض أكاذيب

قالت حركة حماس إن زعم الاحتلال الإسرائيلي عثوره على وثائق وأموال تابعة للحركة مستلمة من جهات خارجية هى أكاذيب لا تنطلي على أحد، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "الغد" الفضائية.

جيش الاحتلال يروّج لروايات متخيّلة

وقالت الحركة، في بيان لها، إن ترويج جيش الاحتلال روايات متخيّلة على شكل إنجازات عسكرية ليؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي ما زالت تدك حصونه ومواقعه وتوقع فيه المزيد من الخسائر البشرية والمادية.