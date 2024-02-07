الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حماس: زعم الاحتلال عثوره على وثائق وأموال للحركة مستلمة من الخارج محض أكاذيب

حماس
حماس

قالت حركة حماس إن زعم الاحتلال الإسرائيلي عثوره على وثائق وأموال تابعة للحركة مستلمة من جهات خارجية هى أكاذيب لا تنطلي على أحد، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "الغد" الفضائية.

جيش الاحتلال يروّج لروايات متخيّلة

وقالت الحركة، في بيان لها، إن ترويج جيش الاحتلال روايات متخيّلة على شكل إنجازات عسكرية ليؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي ما زالت تدك حصونه ومواقعه وتوقع فيه المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

حركة حماس الاحتلال الغد أموال اكاذيب

مواد متعلقة

ضياء رشوان: مصر ستواصل جهودها لإنهاء القتال فى غزة وتقريب وجهات النظر

ضياء رشوان: إسرائيل لم تنتصر على مدنيى غزة أو مقاوميها

ضياء رشوان: القضية الفلسطينية قضية مركزية

ضياء رشوان: زيارات المسئولين الأمريكيين للمنطقة تؤكد أن هناك تقديرًا لخطورة الأزمة

ضياء رشوان يشرح الرد الذى تسلمته مصر من حماس بشأن الهدنة فى غزة

أنباء عن مقتل رئيس تشيلى السابق سبستيان بنييرا فى تحطم مروحية

نتنياهو: سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر

إيناس حمدان: لجنة أممية لدراسة والتحقيق فى آليات عمل الأونروا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة