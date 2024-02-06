ضياء رشوان: القضية الفلسطينية قضية مركزية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست مبالغة بل هي بالفعل قضية مركزية.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية، نتجت عنها صراعات في اليمن عند باب المندب وصراعات في العراق وصراعات أخرى في سوريا، بجانب صراع مكتوم للغاية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

وأكد، أن هذه القضية، يمكن أن ينتج عنها انفجار كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن العالم لأول مرة يدرك أنه بدون حل للقضية لن يكون العالم ولا إسرائيل في أمان.