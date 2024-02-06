الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: زيارات المسئولين الأمريكيين للمنطقة تؤكد أن هناك تقديرًا لخطورة الأزمة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علّق الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة هي الخامسة لمصر والمنطقة، والسادسة لإسرائيل في الغد.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال الأربعة أشهر الماضية جاء إلى المنطقة عدد ضخم من المسئولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أن هذا ينبئ بالتأكيد على أمرين، أولًا خطورة الأزمة لأن الأزمات التي مرت على العالم خلال السنوات الأخيرة بما فيها أزمات الشرق الأوسط، لم تشاهد هذا الكم من تكثيف الزيارات على هذا المستوى من قبل المسئولين الأمريكيين، وبالتالي هناك تقدير لخطورة الأزمة.

وأوضح، أن الأمر الثاني، بدأ بلينكن زيارته أمس للمملكة العربية السعودية، واليوم مصر ثم توجه إلى قطر، وبعدها تتم جولته المعتادة لدول الشرق الأوسط ثم إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على أن هناك شيئًا جديدًا، حيث إن كل زيارة للمنطقة نتوقع شيئًا جديدًا لم نره مرة واحدة لكن ندرك آثاره بعدها، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة بدأت تشعر بالقلق مما يحدث في غزة، والرئيس بايدن عبر عن ذلك منذ شهر، حيث أكد أن سمعة أمريكا متأثرة بما تقوم به إسرائيل وتأييد الولايات المتحدة لإسرائيل، منتقدًا الحكومة اليمينية في إسرائيل ونصح رئيس الوزراء بتغييرها.

ضياء رشوان أنتوني بلينكن مصر اكسترا نيوز الشرق الأوسط المسؤولين الأمريكيين

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