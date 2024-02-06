ضياء رشوان: مصر ستواصل جهودها لإنهاء القتال فى غزة وتقريب وجهات النظر

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حركة حماس سلمّت مصر ردها على الإطار المقترح بشان التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال في غزة، والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأوضح، أن مصر طرحت منذ فترة قريبة إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيًا وراء حق الدماء الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد، أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح للتهدئة في قطاع غزة مع الأطراف المعنية؛ للتوصل في أقرب وقت للإتفاق بينها حول صياغته النهائية.