طائرات الاحتلال تلقى منشورات على سكان دير البلح تهددهم حال العودة للشمال

أفاد مراسل قناة "الغد" الفضائية، في نبأ عاجل، عن قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء منشورات على السكان الفلسطينيين في مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة، تهددهم إذا عادوا إلى شمال القطاع ومدينة غزة.

"القسام" تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل فى خان يونس

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات.

وقالت، في بيان لها وفقًا لما نقلته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة (TBG) مضادة للتحصنيات، ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد، وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".