الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طائرات الاحتلال تلقى منشورات على سكان دير البلح تهددهم حال العودة للشمال

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال تلقي منشورات

 أفاد مراسل قناة "الغد" الفضائية، في نبأ عاجل، عن قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء منشورات على السكان الفلسطينيين في مدينة دير البلح الواقعة وسط قطاع غزة، تهددهم إذا عادوا إلى شمال القطاع ومدينة غزة.

 "القسام" تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل فى خان يونس

 وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات.

وقالت، في بيان لها وفقًا لما نقلته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة (TBG) مضادة للتحصنيات، ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد، وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".

الاحتلال منشورات دير البلح شمال القطاع

مواد متعلقة

ضياء رشوان: مصر ستواصل جهودها لإنهاء القتال فى غزة وتقريب وجهات النظر

ضياء رشوان: إسرائيل لم تنتصر على مدنيى غزة أو مقاوميها

ضياء رشوان: القضية الفلسطينية قضية مركزية

ضياء رشوان: زيارات المسئولين الأمريكيين للمنطقة تؤكد أن هناك تقديرًا لخطورة الأزمة

ضياء رشوان يشرح الرد الذى تسلمته مصر من حماس بشأن الهدنة فى غزة

أنباء عن مقتل رئيس تشيلى السابق سبستيان بنييرا فى تحطم مروحية

نتنياهو: سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر

إيناس حمدان: لجنة أممية لدراسة والتحقيق فى آليات عمل الأونروا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة