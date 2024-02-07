الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: طرفا النزاع فى السودان يوافقان على عقد اجتماع بشأن المساعدات الإنسانية

السودان
السودان

أكدت الأمم المتحدة، أن طرفي النزاع في السودان يوافقان على عقد اجتماع بشأن المساعدات الإنساني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه تلقى تقارير تفيد بوفاة أشخاص جوعًا في السودان، بسبب تواصل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما يعرقل توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية.

ورغم الإحصائيات التي نشرتها تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فإنه خلال تواصلنا مع عدد من المواطنين أكدوا أنه لا وجود لما يسمى الموت جوعًا في السودان، إنه فقط يواجه نقصا في الغذاء، وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، والغرض من انتشار تلك المعلومات أن تكون ذريعة لاحتلال السودان ونهب خيراته.

المساعدات الإنسانية السودان القاهرة الإخبارية

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