نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار فى غزة بين مراحل تنفيذ "صفقة التبادل"

أفادت قناة “الغد" الفضائية، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار في غزة بين مراحل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات، لبحث رد حماس على صفقة هدنة في قطاع غزة.

وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.