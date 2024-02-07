ناجى قمحة: فلسطين قضية مركزية للدولة المصرية

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطي، إن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة وفقًا للاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للسياسة الخارجية المصرية، بهدف تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتعاون في العالم والتي تحوّل مصر دائمًا إلى شريك استراتيجي في كل التفاعلات التي تدور حولها.

وأضاف "قمحة"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "DMC"، أن القضية فلسطينية هي قضية مركزية للدولة المصرية وهذا ما تثبته الأحداث التي يمر بها الإقليم وتداعيات الأزمة في القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الدولة المصرية شريك مع أطراف إقليمية فاعلة لدعم القضية الفسلطينية

وأوضح أن الدولة المصرية شريك مع أطراف إقليمية فاعلة في هذا الإطار، كما أنها بذلت كل الجهود منذ اندلاع الأحداث، وكانت من أوائل الدول التي حذرت من أن تتحول الأزمة وتنطلق لنطاق إقليمي يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم، مؤكدًا أننا نرى هذا ينعكس على أرض الواقع.