الثلاثاء 09 يناير 2024
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ناجى قمحة: الخطاب المصرى تجاه حرب غزة ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسى

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

قال الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الخطاب والموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت منذ بداية الحرب، وينطلق هذا الخطاب من الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كشف عن المخططات الصهيونية الخبيثة الخاصة بتهجير شعب غزة لتصفية القضية.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية 

وأكد أحمد ناجي قمحة، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الخطاب المصري المنطلق من الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي تنفيذ مختلف مؤسسات الدولة كل في اختصاصه، ومنها وزارة الخارجية وعبر لقاءات وزير الخارجية المختلفة، ووسائل الإعلام المصرية والأجهزة المصرية في تعاملها مع ملف القضية الفلسطينية.

 

تطورات قضية فلسطين 

وتابع: "الأجهزة المصرية في تعاملها مع ملف القضية الفلسطينية ترتكز على ثوابت مصرية أصيلة في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية".

والجدير ذكره أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل ثابت وحازم منذ بداية الحرب، حيث حرص الرئيس السيسي على إرسال المعدات الإنسانية والطبية لشعب غزة من أجل توفير أبسط الاحتياجات البشرية لهذا الشعب الباسل، كما تنادي مصر باسم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية دي ام سي نشرة دي إم سي القضية الفلسطينية

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