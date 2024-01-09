الثلاثاء 09 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": لا يمكن عمل مشروع شامل بثقافة وقيم قديمة

الكاتب الصحفي نبيل
الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن الاتجاه نحو تطوير الإنتاج في ظل الثقافة القديمة يختلف بشكل جذري عن العاملين بالثقافة الحديثة.

تطوير الإنتاج 


وأكد الكاتب الصحفي نبيل عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يحدث عمل مشروع شامل بثقافة وقيم قديمة، وهذا التغيير يتم وفق أدوات واضحة ومعروفة.

وتابع: "لا يصح أن يكون في  مصر العظيمة إجمالي الصناعة بها ما بين ١٤ لـ ١٦٪ من إجمالي الناتج القومي".

واستطرد: "قيم المجتمع الزراعي والتجاري مختلفة عن القيم الصناعية، حيث الثانية الواحدة لها قيمة في الحفاظ على الإنتاج وعلى حياة المواطن ذاته، لذا من أولى قيم التصنيع الدقة، وهذه الدقة تؤدي إلى تغيير في الثقافة".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

نبيل عمر الشاهد اكسترا نيوز تطوير الانتاج محمد الباز

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