الثلاثاء 09 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": استمرار التجارب المصرية مرهون بثقافة جديدة وطفرة في الإنتاج

الكاتب الصحفي الكبير
الكاتب الصحفي الكبير نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي الكبير، نبيل عمر، إن حياة الإنسان عبارة عن قرارات يتم اتخاذها وفق معلومات، معبرًا:"البشر في حالة الثقافة الواعية تبقى قراراتهم أقرب إلى الصح، ولكن إذا كانت تلك القرارات قريبة إلى الخطأ يكون هنا من الصعوبة التقدم لخطوة واحدة".

تغيير نمط الثقافة 

وأكد الكاتب الصحفي نبيل عمر، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الشاهد”، أن التجارب السياسبة السابقة كانت بمثابة المشروعات الغير مكتملة، حيث يمكن أن نطلق على التجربة مشورع في حال توفرت ثقافة جديدة، وطفرة في نمط الإنتاج.

وتابع: "الثقافة تكون مرتبطة برؤية الحياة، حيث كانت تتميز الثقافة في القرون الوسطى بعدم تحديد الوقت بشكل قطعي، ولكن الثقافة في العصر الحديث مرتبطة بعامل الوقت والتاريخ".


الشاهد
 يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز تغيير الثقافة المصرية

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