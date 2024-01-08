نبيل عمر يكشف لـ"الشاهد" مفتاح الشخصية المصرية ومميزات الحضارة القديمة

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر إن مفتاح الشخصية المصرية هو العدالة "ماعت"، عند القدماء المصريين وهى تراث مصري أصيل من الحضارة المصرية القديمة التي لا نظير لها إنسانيًا.

أضاف نبيل، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحضارة المصرية القديمة لا يوجد لها مثيل سواء أكانت إغريقية أو رومانية أو غيرهما، لأنه كان يوجد بهم عنف، أما الحضارة المصرية فكانت تحترم الإنسان والحيوان والحياة بشكل مطلق.

وتابع أن تركيب الشخصية المصرية القديمة هي التساوي في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أنه يوجد فارق بين المساواة الإنسانية والوظيفية فكل وظيفة لها دور ومزايا وظيفية وليست إنسانية.

أشار إلى أنه لا يوجد مساواة بين الشخص المقاتل على الجبهة وبين غيره ينام بمنزله، وبين مدير المستشفى والحارث عليها، مؤكدًا أن التعاون الإنساني والقانوني فالجميع على قدم المساواة مثل الوزير ومدير المستشفى وهذا هو المفتاح الحقيقي للشخصية المصرية، ولو تم ذلك لتحول المصريون لعمالقة ولخرجت منهم طاقة هائلة لأنه عندما يشعر بالعدالة يشعرك بأنه مختلف.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.