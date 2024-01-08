هدى زكريا لـ"الشاهد": من حاولوا ضرب الشخصية المصرية كانوا يضربون لحظة توهجها

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن من يحاولون ضرب الشخصية المصرية كانوا يضربون لحظة توهجها.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التوهج كان له إرهاصات بمشروع خطاب باشا، وهو رجل لديه أرض زراعية عظيمة وقبل الخمسينات قدم مشروع "خطاب"، واقترح خلاله أن تقتصر ملكية الأراضي على 500 فدان ويتم بيع الباقي.

وأكدت أن الهدف من هذا المشروع حتى تتفتت الأراضي التي لا تجد من يزرعها وعندما تفتت الملكية يسمح للاقتصاد أن ينهض، مشيرة إلى أنه تم مسكه وتهديده واتهامه بأنه شيوعي وأنه يريد القضاء على الاقتصاد المصري.

وتابعت، أن البدايات كانت موجودة في مضابط مجلس النواب أن هناك محاولات لفكرة الاصلاح الزراعي الأمريكية أن الناس فوجئت بأن أمريكا كانت توزع هيكترات من الأراضي الزراعية بشكل يسمح للناس باستزراع الأراض، مؤكدة أن العالم كله في هذا الاتجاه.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.