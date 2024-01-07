الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا لـ"الشاهد"يجب التعلم من الشعب المصرى الديمقراطية الدينية

هدى زكريا
هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها قدمت محاضرة عن الشخصية المصرية وملامحها في الندوة التثقيفية 2013 أمام الفريق صدقي صبحي.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تحدثت خلال الندوة كيف أن الشخصية المصرية دخلت لها الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية، وتعاملت بديمقراطية لم تشهدها أي مجتمعات أخرى.

وتابعت، أن من يدرسون كتاب "القراءة الرشيدة" للدميقراطية الأمريكية، عليهم أن يتعلموا من الشعب المصري البسيط الديمقراطية الدينية أعلى أنواع الديمقراطيات لأننا ببساطة سجلناها في مقولة "عيسى نبي وموسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه".

وأكدت أن الصفوة دائمًا مشغولة بالظاهر من الثقافات وأحاديث الصفوة ولكن حديث المواطن العادي الذي ورث ملامح الشخصية المصرية بشكل فطري، لأن الأميين الذين قالوا بهذه الشفافية إنهم يحبون كل الأديان.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هدى زكريا الشعب المصري الديمقراطية الدينية أعلى أنواع الديمقراطيات الشخصية المصرية الندوة التثقيفية

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