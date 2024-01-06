الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا لـ"الشاهد": المصريون القدماء أقسموا ألا يتصارعوا قط

هدى زكريا
هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن المصريين القدماء أقسموا ألا يتصارعوا قط، مشيرة إلى أن الملك مينا وحد القطرين لكي لا يتصارعوا.

وأضافت زكريا خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عبد الرحمن الأبنودي قال إن مصر مثل عود الذرة في غيط كمون، فالكمون قصير وعود الذرة طويل وحولنا دول يتم تقسيمها لكن مصر متماسكة بسبب خبرتها الممتدة".

وتابعت: "المصريون القدماء قرروا أن يكونوا أخلاقيين لأقصى مدى" مشيرة إلى أن المصريين القدماء كتبوا أخلاقهم في قانون ماعت ونقشوها على جدران المعابد.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز هدى زكريا اكسترا نيوز

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