هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تدريبها على سلاح "كلاشينكوف" بحرب 1967

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنه في عام 1967، عند الضربة الأولى كانت طالبة اجتماع بالصف الأول، وعندها ذهبت وهي بعض صديقاتها للتدرب على ضرب المدافع والقنابل.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفنانة صفاء أبو السعود كانت برفقتهم، ووقتها رجال الجيش ضحكوا على طلبهم وقالوا لهم ت]ربوا على التمريض، فقالت لهم: "لكننا الظهير المدني يا فندم لأن لدينا إحساس بالبدلة العسكرية"، مشيرة إلى أنها وقتها كانت ترتدي نظارة نظر.

وتابعت: "أنا أمرأة لن أحارب ولم أحارب ولكن أنظر للبدلة الكاكي مثل المسيحي عندما يدخل للمدبح وينظر للأيقونة ويقول لها أنا أحبك وفوجئ بأن الأيقونة نفسها تبادله نفس الحب".

وأشارت إلى أنهن أصررن على التدريب على الأسلحة وبالفعل تم تدريبهن على سلاح "كلاشينكوف"، والتدريب استمر لمدة أسبوع مع أحد الضباط وكان يدربهم على الطلقات الفارغة وآخر يوم حذرهن لأن الضرب سيكون بطلقات حقيقية، كما حذرهن من الضربات المباشرة لأنها تخرج كمية كبيرة من الذخيرة.

إجادتها للتصوييب

وأكدت أنها أجادت في تصويب 4 ضربات على الهدف، وقال لها الضابط: "أم أربع عيون جابت أربع أهداف".