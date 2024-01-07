الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تدريبها على سلاح "كلاشينكوف" بحرب 1967

الدكتورة هدى زكريا
الدكتورة هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنه في عام 1967، عند الضربة الأولى كانت طالبة اجتماع بالصف الأول، وعندها ذهبت وهي بعض صديقاتها للتدرب على ضرب المدافع والقنابل.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفنانة صفاء أبو السعود كانت برفقتهم، ووقتها رجال الجيش ضحكوا على طلبهم وقالوا لهم ت]ربوا على التمريض، فقالت لهم: "لكننا الظهير المدني يا فندم لأن لدينا إحساس بالبدلة العسكرية"، مشيرة إلى أنها وقتها كانت ترتدي نظارة نظر.

وتابعت: "أنا أمرأة لن أحارب ولم أحارب ولكن أنظر للبدلة الكاكي مثل المسيحي عندما يدخل للمدبح وينظر للأيقونة ويقول لها أنا أحبك وفوجئ بأن الأيقونة نفسها تبادله نفس الحب".

وأشارت إلى أنهن أصررن على التدريب على الأسلحة وبالفعل تم تدريبهن على سلاح "كلاشينكوف"، والتدريب استمر لمدة أسبوع مع أحد الضباط وكان يدربهم على الطلقات الفارغة وآخر يوم حذرهن لأن الضرب سيكون بطلقات حقيقية، كما حذرهن من الضربات المباشرة لأنها تخرج كمية كبيرة من الذخيرة.

إجادتها للتصوييب

وأكدت أنها أجادت في تصويب 4 ضربات على الهدف، وقال لها الضابط: "أم أربع عيون جابت أربع أهداف".

هدى زكريا سلاح كلاشينكوف تدريبهم رجال الجيش البدلة العسكرية

مواد متعلقة

هدى زكريا لـ"الشاهد": المصريون القدماء أقسموا ألا يتصارعوا قط

هدى زكريا عن برنامج "الشاهد": أُطلق عليه "حرس سلاح ثقافى"

حسين حمودة لـ"الشاهد": الذكاء الاصناعى نجح فى مجالات أخرى غير الأدب والإبداع

حسين حمودة يكشف لـ"الشاهد" رأيه فى تجربة الذكاء الاصطناعى بالشعر والأدب

حسين حمودة لـ"الشاهد": أحمد مراد امتداد لأحمد خالد توفيق ولكن بمنحى مختلف

حسين حمودة لـ"الشاهد": أحمد خالد توفيق ظاهرة إيجابية وتعالى عليه بعض المبدعين

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إسرائيل تنشر صورة جديدة لمحمد الضيف

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. االقاهرة الإخبارية: شهيدان ومصابون إثر استهداف الاحتلال لمدرسة بمخيم المغازى

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

"غنيم" يُهنى الأقباط بعيد الميلاد المجيد خلال حضوره القداس بمطرانية بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة