حسين حمودة لـ"الشاهد": الذكاء الاصناعى نجح فى مجالات أخرى غير الأدب والإبداع

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إنه لا يستطيع مصادرة برامج الذكاء الاصطناعي لأنها نجحت في مجالات أخرى غير الإبداع، واكتشفوا أربع أدوية في وقت قياسي وهي هامة وكان من الممكن أن تأخذ عشرات السنين في اكتشافها وفكرة دخولها في مجال الأدب إلى أين ستصل سنرى بعد ذلك.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأدب بصمة لا تتكرر ولن يكون لدينا نجيب محفوظ آخر بالذكاء الاصطناعي، أو يوسف إدريس، ولكن من الممكن أن يكون لدينا أدباء امثالهم، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيدًا في مجالات علمية لكن الإبدع والادب صعب.

وعن فكرة "البيست سيلر"، أي "الكتب الأكثر مبيعًا"، قال إن كل طبعة تكون عددًا محدودًا من النسخ ويتم توظيفها في الجانب المرتبط بالاقتصاد وبالنظر للكتاب باعتباره سلعة وشكل من أشكال التسويق، مؤكدًا أنه عندما يوضع على غلاف الكتاب الطبعة 25 يزيد من تسويقه وممكن النظر له على أنه غش تجاري وهو ظاهرة سلبية لغياب الأرقام الحقيقية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.