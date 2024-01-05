الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين حمودة لـ"الشاهد": أحمد مراد امتداد لأحمد خالد توفيق ولكن بمنحى مختلف

حسين حمودة
حسين حمودة

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن الكاتب أحمد مراد، هو امتداد من جانب ما لأحمد خالد توفيق، وإن كان ينحو بمنحى آخر خاصة بالأمور المرتبطة بقضايا جوهرية وأحيانًا بنوع من البحث والتقصي مثل رواية "1919" والمرتبطة بثورة 19.

 

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحمد مراد، مستوعب لتجربة أحمد خالد توفيق وتجارب أخرى ويستحق العناية والدراسة.

 

وتابع، أن علم اجتماع الأدب يدرس الظاهرة الأدبية من حيث انتشارها والترويج لها والأعمار التي تتلقاها والتجارب الأدبية التي تنضوي تحتها، مشيرًا إلى أن تجارب أحمد خالد توفيق واحمد مراد ليست كذلك.

 

وعن انتقاد بعض المبدعين لوضع صورة أحمد مراد كغلاف لمجلة "عالم الكتاب"، مما أدى بالمجلة لتغييرها، قال إن هذا من أسباب تسييد نمط أو رؤية حول الأدب وليس مرتبط بالواقع الأدبي المطروح وبالتالي يحتاج لنوع من المراجعة، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من التصور يحتاج اعادة نظر فأحمد خالد توفيق هو جزء من تجربة تستحق الاهتمام مثل تجربة صالح مرسي في "أدب البحر"، و"أدب المخابرات"، وهي تجربة تستحق الدراسة والاهتمام.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حسين حمودة أحمد مراد أحمد خالد توفيق بمنحى آخر الظاهرة الأدبية

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