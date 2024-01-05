الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين حمودة لـ"الشاهد": المتلقون للأدب جزء كبير منهم لم يعد موجودًا لهذه الأسباب

حسين حمودة
حسين حمودة

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن المتلقين للأدب الآن جزء كبير منهم لم يعد موجودا، وأصبحوا يجدون طرقًا أخرى للمعرفة أتاحتها وسائل التواصل الاجتماعي المهتمة بالنشر ووضعت طرقًا جديدة للنشر.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأفلام التسجيلية من الممكن أن تصل بالقراء لنتائج كانوا يتلقونها من الأدب، مؤكدًا أن الخريطة تغيرت فيما يخص الأدب.

واكد أن هناك تجارب لمبدعين يحتفون بالرواية في الغرب واستجابوا لأعراف بعينها وقوانين للرواد، ولديهم قدرات للكتابة بطرق مختلفة مثل جوان كاثلين رولينج، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، فهي دارسة للأدب الإنجليزي ولكنها أبدعت واختارت طريقًا بعنيه يتوجه لدائرة من المتلقين لها أعمار واهتمامات بعينها.

وأشار أن الإبداع بطرق معينة تلقى استجابات من المتلقين وأدى للرواج وهذا اختيار طائفة معينة من المبدعين.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حسين حمودة المتلقين للأدب يعودوا موجودين وسائل التواصل الاجتماعي الأفلام التسجيلية

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