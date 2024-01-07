هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تكريمها بدرع المحارب وتعينها بالكلية الحربية

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الزعيم ويصا واصف عندما توفى وهو معروف بوطنيته ذهب المسلمون للكنيسة، وقالوا له: "اشكي الظلم لسعد يا ويصا".

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدتها حكت لها عن هذه المظاهرة في حب "واصف"، فكتبت هي إلى أين سيذهب ويصا ليقابل سعد، ولكنهم أنبياء الوطنية، مشيرة إلى أن سعد زغلول عندما أقام لجنة الدستور عام 1930 اختاروا 30 شخصًا منهم 27 مسلمًا و3 يهود، فقالوا له يهود يا سعد؟ فرد عليهم "أوليسوا مصريين".

وتابعت، أن الفريق صدقي صبحي فاجئها وهي تقول: "أنا لم أحارب قط ولم أكن جنديًا"، وللواء أحمد عبدالهادي، وكان وقتها مسئولًا عن لجنة البحوث العسكرية "أشكرك لأنك عرفت تجيب الكنوز المصرية والست هدى هنا"، مشيرة إلى أنها بكت وهي تجلس وسط الجمهور للتقدير الذي وجدته ممن تحبهم وهو أصحاب البدلة الكاكي فقال لها إنه سيمنحها درع المحارب.

وأكد لها أنه كان ردد مقولة: "عيسى نبي وموسى نبي في العادي ولم أكن أعرف أنني ديمقراطي"، موضحة أنه أخذ المحاضرة للمشير عبدالفتاح السيسي وقتها وقال له هنغير القانون وبعد أسبوع المشير اتخذ قرار بأن تدرس في الكلية الحربية كأول امرأة وتم توثيق أول محاضرة لها.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.