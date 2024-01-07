الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا لـ"الشاهد": نعتمد على الجيش لأنه فى اللحظة المناسبة يتدخل وينصر المدنى

هدى زكريا
هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن البدلة الكاكي ليست لجيش يقف على الحدود في سكناته العسكرية إنما يندمج مع أبناء شعبه.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبدالرحمن الأبنودي، قال "جيش مصر رباها على كيف الجيش يحمي شعبه والشعب يحتمى بجيشه".

 

وتابعت: "وراء كل بدلة مدنية عند المصري فيه بدلة عسكرية مستعدة لكي تقلب كاكي وورائها بدلة مدنية لينهي مهمته العسكرية ويعود للمدنية".

 

وأكدت أن الجيش نعتمد عليه، ونعرف أنه في اللحظة المناسبة يتدخل وينصر المدني وهي مسألة تاريخي

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هدى زكريا الجيش اللحظة المناسبة ينصر المدني أبناء شعبه

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